الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فؤاد علام: كتاب "دعاة لا قضاة" أمنى.. ومأمون الهضيبي ادعى أنه كاتبه

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن كتاب "دعاة لا قضاة"، هو كتاب أمني، ومحمد علي عوض، وشهرته محمد على الأسود هو صاحب الفضل في كتابته، مؤكدًا أنه كان إخوانيًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سعد الدين متولي إبراهيم، ساعد في كتابته، وكنا نريد أن نوهم الإخوان أنهم يقدمون شيئًا ونكشف العوار وأنهم ليس لهم دور في كتاب ضد أفكار القطبية التكفيرية.

وأكد أنه تم الدفع بسعد الدين ليوقع الكتاب في يد مأمون الهضيبي، والذي ادعى أنه صاحب الكتاب وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن هذا الكتاب حقق نجاحًا كبيرًا والدول العربية استخدمته في مواجهة الجماعات الإرهابية.

تفاصيل الجزء الثاني من البرنامج

برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتورمحمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

فؤاد علام كتاب دعاة لا قضاة محمد علي عوض صاحب الفضل مأمون الهضيبي برنامج الشاهد

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