الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شبانة: "كهربا" يسدد غرامة الزمالك اليوم

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن يوم الخميس سيكون اجتماع للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن غرامة محمود “كهربا” لصالح نادي الزمالك، مشيرا إلى أن اليوم الأربعاء سيكون حاسم في موضوع اللاعب وفقًا لتصريحات محاميه في وقت سابق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه "بوكس تو بوكس": “هناك أيضًا اجتماع للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم للنظر في ملف محمود ”كهربا" والعقوبة التي فرضت ضد اللاعب على خلفية أحداث مواجهة الأهلي والزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري بعد تنازل الأهلي عن الدعوى القضائية وقد يتم إصدار عقوبة ضد اللاعب اليوم".

وأضاف: “علي العباسي محامي كهربا كان يريد التسويف في القضية الخاصة بغرامة الزمالك، خصوصا في ظل احتمالات إيقاف اللاعب محليًا، لكن هناك اتجاه آخر داخل النادي الأهلي ولدى اللاعب في حال جاهزية الغرامة بالكامل يتم تسديدها وإنهاء الملف تماما، وعدم الدخول في مغامرة قد تعرض الفريق لفقدان خدمات اللاعب”.

وتابع: "الأهلي يريد الاستعانة بكهربا في البطولات المقبلة، خصوصا في حال عدم ضم مهاجم أجنبي حتى الآن وامكانية الحاجة للاعب في كأس السوبر الافريقي الذي لم يحدد موعده بشكل نهائي حتى الآن".

وأكمل: "طالما أموال كهربا جاهزة، فإن إدارة النادي الأهلي تطالب اللاعب بتسديد المبلغ، وغلق الملف تماما".

وأكد: "هناك معلومات وصلتني صحيحة بنسبة 99%، أن اليوم الأربعاء، سيقوم محامي كهربا بتحويل الغرامة المالية لحساب نادي الزمالك لغلق الملف نهائيا، والأهلي لا يلجأ (للكيد) لكنه يبحث فقط عن النجاحات داخل وخارج الملعب".

محمد شبانة محمود كهربا الاهلى الزمالك غرامة كهربا

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