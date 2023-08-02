الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل حفل توقيع كتاب رشدي الشامي بمهرجان المسرح المصري

حفل توقيع كتاب رشدي
حفل توقيع كتاب رشدي الشامي

أقام مهرجان المسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض في دورته السادسة عشرة، ندوة وحفل توقيع للفنان القدير رشدي الشامي، بالمجلس الأعلى للثقافة أدارتها الكاتبة رشا عبد المنعم.

فنان من طراز قديم امتدت مسيرته إلى 44 عاما

في البداية، قدمت الكاتبة رشا عبد المنعم الفنان القدير رشدي الشامي في سطور قائلة: "فنان مسرحي من طراز قديم امتدت مسيرته المسرحية إلى 44 عاماً، نشأ رشدي الشامي في حي السكاكيني بالقاهرة، حصل على بكالوريوس التجارة الخارجية، ثم حصل المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون".

وتابعت رشا عبد المنعم: "يملك شغفا كثيرا بالمسرح والحياة، كانت بدايته الفنية جاءت من شغفه للموسيقى، حيث كان يعزف على 10 آلات موسيقية، وبدايته الحقيقة بالمسرح من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح "قصر النيل" مسرحية "سندباد عام 79"، وقدم العديد من الأعمال المعروفة في التليفزيون والسينما، وعمل في مسرح الدولة منها: مسرح الطليعة، المسرح القومي، أدوار كثيرة جدا، وعلاقته بالمسرح لم تنقطع.


عملت في المسرح بدون أجر

قال الفنان رشدي الشامي: "عمري ما حضرت ندوة أعذروني لم استطع الحديث في هذه المناسبات، وتعلمت الموسيقي في سن مبكرة فهي تمثل لي الكثير في تكوين شخصيتي الفنية،  رأيت أن الفن جزأ لا يتجزأ، الموسيقى، الرسم، الألوان، كل هذه الأشياء تخدم التمثيل بشكل كبير، ويجب على الفنان أن يتعلم كل شيء في التمثيل، وبدايتي كانت في قصور الثقافة في الصف الثالث الثانوي في قصر ثقافة "قصر النيل"، وتوالت الأدوار شاركت في أعمال "كومبارس" وهذه الكلمة غالية عندي جدا واعتز بها كثيراً، قدمت مشهدا واحدا من كلمة واحدة في مسرحية "المجاذيب" وكنت في قمة السعادة.

قال ياسر صادق مدير المهرجان الفنان: "رشدي الشامي رمزا للقناعة والموهبة وإنسان صادق في فنه، وفي قناعاته".

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 19 يوليو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

رشدي الشامي مهرجان المسرح المصري المهرجان القومي للمسرح المصري محمد رياض رشا عبد المنعم ياسر صادق

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