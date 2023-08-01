الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 89 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على مخابز وأسواق الدقهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قاد السيد دايره، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عددًا من الحملات الرقابية للتفتيش على المخابز والأسواق وضبط المخالفين، تحت إشراف على حسن، وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية. 

وأسفرت الحملات  بإدارات “الجمالية، مركز ميت غمر،  طلخا ، اجا، تمى الأمديد” عن تحرير 89 مخالفة تموينية.

وشملت الحملات تحرير 31 محضر في مجال المخابز منها محاضر توقف عن الإنتاج وعدم وجود قائمة بيانات و عدم وجود سجل تفتيش وعدم نظافة أدوات العجين والتصرف في 18 شيكارة دقيق.

وفي مجال الأسواق ، تم تحرير عدد من المحاضر لعدم وجود  إعلان عن الاسعار وبيع بأزيد من السعر(سجائر ) محاضر عدم وجود شهادة صحية و غلق في مواعيد العمل الرسمية لتاجرتموينى عدم وجود فواتير وغش تجارى و مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي و عمل اكازيون بدون تصريح ومحضر استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض ومحضر  طلمبة بنزين بدون ترخيص.

كما تم التحفظ على 260 كجم سكر حر،  200 كجم سمك هارينج، 30 كجم سمك سردين مملح،150 لتر بنزين 80، 286 علبه سجائر متنوعة.

تاتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورأيمن مختار، محافظ الدقهلية. 

التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية إدارة الرقابة التموينية إدارة الرقابة بدون ترخيص بتكثيف الحملات حملات رقابية علي المخابز والأسواق حملات رقابية علي المخابز حملاتها حملات رقابية حملات رقابية علي حملات التموين

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