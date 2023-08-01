هل اقترب رحيله؟.. إزالة صورة مبابي من الموقع الرئيس لباريس سان جيرمان

في خطوة جديدة تدلل على اقتراب رحيل كيليان مبابي هذا الصيف عن باريس سان جيرمان، أزال النادي صورة اللاعب من الموقع الرسمي.

تمت إزالة صورة مبابي من الموقع الرسمي للنادي الفرنسي الذي تصدره النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ماركو فيراتي والقائد ماركينيوس.

وتقدم الهلال السعودي بعرض قياسي عالمي قيمته 300 مليون يورو لضم مبابي، كما أن سان جيرمان قد يكون متفتحا إزاء انتقال اللاعب لنادي أخر على سبيل الإعارة بدلا من رحيله في الموسم المقبل بالمجان عقب نهاية تعاقده.

وتردد أن برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي من بين الأندية المهتمة بضم مبابي، الذي تردد أنه توصل لاتفاق بالفعل بشأن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، وسيحصل لنفسه على 160 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن عقد مبابي مع سان جيرمان مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.