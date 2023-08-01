الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط": للمرة الثامنة نجاح تجربة التصويت الإلكترونى منذ تطبيقها فى أكتوبر الماضى

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين تمت في إطار استكمال جهود التعاون البناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية في مجال التصويت الإلكتروني، وبعد نجاح استخدام المنظومة فى الانتخابات التى أشرفت عليها هيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وإعلان النتائج منذ قليل، والتي فاز فيها الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية.


وأشارت السعيد إلى أن الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني بدأت منذ الساعة التاسعة صباح اليوم واستمرت حتى نهاية التصويت في الخامسة مساء، وتقدم 31 مرشحًا لعضوية مجلس إدارة النقابة، تم اختيار 12 منهم لتشكيل المجلس، وذلك من خلال 23 لجنة تصويت إلكتروني ممثلة في 7 لجان فرعية بمحافظة القاهرة بمقر نقابة المهن التمثيلية بالإضافة لعدد 16 لجنة داخل محافظات الجمهورية.


وأكدت السعيد نجاح تجربة الانتخابات التي تتم ببرنامج التصويت الإلكتروني نجاح غير مسبوق للمرة الثامنة على التوالي منذ تطبيق الخدمة في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الانتخابات بهذا النظام الإلكتروني ضمت انتخابات نادي هيئة النيابة الإدارية –نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية –حزب الوفد – جمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية – الصندوق الخاص بالعاملين بالهيئات القضاية والهيئات المعاونة (صندوق 9%)– جمعية أحمد عرابي– وانتخابات نقابة التطبيقيين على مستوى الجمهورية.
 

من جانبه أفاد المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية؛ للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يسهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
 

وأشاد عبدالحفيظ بكفاءة ونجاح هذا النظام المؤسس باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية التي تساعد في ميكنة دورة عمل النظام الانتخابي داخل جمهورية مصر العربية، وتوافر الدعم الفني الكامل مع هيئة النيابة الإدارية والمعدات والأجهزة وخطوط الربط اللازمة لضمان تشغيل النظام بنجاح.


يُشار إلى أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

نقابة الموسيقيين انتخابات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وزارة التخطيط هيئة النيابة الإدارية التصويت الإلكتروني

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