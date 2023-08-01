تفاصيل جولة وكيل "الشباب والرياضة" بمركز شباب الخيارية بالدقهلية

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، مركز شباب الخيارية التابع لإدارة شباب المنصورة، فى إطار بحث فرص الاستثمار الرياضي بالمركز، واستغلال المساحات الموجودة داخل مركز الشباب لتدخل ضمن عمليات الطرح الاستثماري.



رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الجولة التفقدية، بمركز شباب الخيارية، أشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد الرفاعي مدير إدارة شباب المنصورة، ومحمد السعيد بإدارة الهيئات الشبابية بالمديرية.



وكان فى استقبال الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، هاني رزق جمعة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الخيارية، ومحمد عايش المدير التنفيذي بمركز شباب الخيارية، وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

شملت الجولة التفقدية للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، داخل مركز شباب الخيارية، الملعب المنجل، وحمام السباحة، وصالات الأنشطة المختلفة، وصالة الجيم، وصالة الألعاب الإلكترونية، ومبنى النادي الاجتماعي، والمبنى الإداري بالمركز.

استمعت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، إلى المقترحات التي قدمها هاني رزق رئيس مجلس إدارة مركز شباب الخيارية، من وجود بعض المساحات الموجودة داخل المركز وغير مستغلة، تصلح لإقامة منشآت رياضية استثمارية بنظام حق الانتفاع، تعود بعائد مادى على المركز يستخدم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات والبرامج للنشء والشباب، وفى نفس الوقت تضاف هذه المنشآت الرياضية إلى رصيد البنية التحتية للمركز.

أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بالتطوير الذي شهده مركز شباب الخيارية، فى البنية التحتية للمنشآت الرياضية، والخدمات المتميزة التي يقدمها لأعضائه، متمنية لمجلس الإدارة برئاسة هاني رزق التوفيق والسداد، فيما يقوم به من خدمات متنوعه وأنشطة للأعضاء، من خلال العمل والجهد المبذول في سبيل النهوض بمنظومة العمل داخل مركز شباب الخيارية، وأصبح ينافس بعض الأندية الموجودة بمدينة المنصورة.

تأتى هذه الجولة التفقدية بمركز شباب الخيارية للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فى إطار المتابعة المستمرة للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظة الدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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