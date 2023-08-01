أبرزها تطويرات بشارع صلاح سالم.. تعرف على أعمال حي شرق مدينة نصر

واصلت أحياء محافظة القاهرة، أعمالها في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التواجد الميداني المستمر للتصدي لكافة صور الإشغالات التي تعيق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري للحي.



وتابع اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات، أعمال رفع الإشغالات وإزالة المخالفات بمحيط محور الفريق محمد علي فهمي وبجوار البنك الأهلي وجاري المتابعة في قطاعات أخرى.

وقام حي شرق مدينة نصر في إطار متابعة الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية في موعدها المحدد.



وأجرى اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحلات، جولة مرورية على الورش والمحال التجارية بشارع مهدي عرفة لمتابعة الالتزام التام بغلق الورش فى المواعيد المحددة لها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020.

كما قاد اللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، فريق عمل إدارتي الإنارة والمتابعة الميدانية في حملة لتفقد أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق حى شرق مدينة نصر وجاري ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة وواجهات المحلات والإعلانات بشارع محمد متولي الشعراوي وجاري متابعة العمل.

وقام اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، بتنسيق الجهود المبذولة من إدارة المتابعة الميدانية والطرق وشركة النظافة انفيروماستر ومساهمات المجتمع المدني، لاستكمال أعمال دهانات أرصفة وبلدورات بشارع صلاح سالم وجاري المتابعة في قطاعات أخرى.

وتأتي الأعمال وفي ضوء التخطيط الاستراتيجي وتحت لواء القيادة الحكيمة وتحقيق لرؤية مصر 2030 التي تهدف بشكل مباشر لإرضاء المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الحي في جميع المجالات وتركيز الاهتمام على إضفاء المظهر الحضاري والجمالي اللائق بتطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين الحي.

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