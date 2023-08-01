الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبرزها تطويرات بشارع صلاح سالم.. تعرف على أعمال حي شرق مدينة نصر

أعمال حي شرق مدينة
أعمال حي شرق مدينة نصر

واصلت أحياء محافظة القاهرة، أعمالها في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التواجد الميداني المستمر للتصدي لكافة صور الإشغالات التي تعيق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري للحي.
 

وتابع اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإشغالات، أعمال رفع الإشغالات وإزالة المخالفات بمحيط محور الفريق محمد علي فهمي وبجوار البنك الأهلي وجاري المتابعة في قطاعات أخرى.

 

وقام حي شرق مدينة نصر في إطار متابعة الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية في موعدها المحدد. 
 

وأجرى اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحلات، جولة مرورية على الورش والمحال التجارية بشارع مهدي عرفة لمتابعة الالتزام التام بغلق الورش فى المواعيد المحددة لها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020.

كما قاد اللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، فريق عمل إدارتي الإنارة والمتابعة الميدانية في حملة لتفقد أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق حى شرق مدينة نصر وجاري ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة وواجهات المحلات والإعلانات بشارع محمد متولي الشعراوي وجاري متابعة العمل.

 

وقام اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، بتنسيق الجهود المبذولة من إدارة المتابعة الميدانية والطرق وشركة النظافة انفيروماستر ومساهمات المجتمع المدني، لاستكمال أعمال دهانات أرصفة وبلدورات بشارع صلاح سالم وجاري المتابعة في قطاعات أخرى.

 

وتأتي الأعمال وفي ضوء التخطيط الاستراتيجي وتحت لواء القيادة الحكيمة وتحقيق لرؤية مصر 2030 التي تهدف بشكل مباشر لإرضاء المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الحي في جميع المجالات وتركيز الاهتمام على إضفاء المظهر الحضاري والجمالي اللائق بتطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين الحي.

FB_IMG_1690916255206
FB_IMG_1690916255206
FB_IMG_1690916253161
FB_IMG_1690916253161
FB_IMG_1690915769034
FB_IMG_1690915769034
FB_IMG_1690915766477
FB_IMG_1690915766477
FB_IMG_1690915742692
FB_IMG_1690915742692
FB_IMG_1690915740348
FB_IMG_1690915740348
FB_IMG_1690915738237
FB_IMG_1690915738237
FB_IMG_1690915717797
FB_IMG_1690915717797
حي شرق مدينة نصر حملات ترشيد الكهرباء اغلاق الورش أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟