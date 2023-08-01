الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مش لاقيك" أغنية جديدة لوائل الفشني (صور)

وائل الفشني
وائل الفشني

انتهى المطرب وائل الفشني والمطرب أسر زكي من تصوير أغنية جديدة بعنوان "مش لاقيك" ، من كلمات محمد عبد الوهاب ، وألحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد إسماعيل.

تتناول الأغنية مخاطر إدمان المخدرات على الشباب، وكيف يمكن أن تتسبب في انهيار وموت أقرب الناس لنا وتقدم رسالة مهمة لمن ذهب في هذا الطريق الخطر بأنه لن يدمر حياته فقط، ولكن يتسبب بقدر كبير في تدمير أسرته وأصدقائه.

والأغنية تلقي الضوء على شاب فقد شقيقه بسبب إدمان المخدرات، وتتناول لحظة الفراق الصعبة التي يشعر بها هذا الشاب تجاه شقيقه الذي رحل بطريقة صعبة للغاية، وتقول بعض كلمات الأغنية: “كل دقيقة تعدي عليا وأنا لسه مش لاقيك أحب كل اللي يحبك وأعادي اللي يعاديك”.

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ادمان إدمان المخدرات ادي أحب أحمد أدم استر استوديو اسر

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