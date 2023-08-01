تقرير يابانى: توقعات بتفاقم أزمة البطالة مع انكماش قطاع التصنيع الصينى

أفاد تقرير لصحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية، أن الصين تسعى إلى تعزيز الاستهلاك مع تباطؤ نشاط الخدمات، وسط تصاعد وتيرة القلق من انكماش قطاع التصنيع وما يترتب عليه من تفاقم أزمة البطالة بين الشباب.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الصين عن إجراء جديد لتحفيز استهلاكها المحلي مع تباطؤ نمو الأنشطة في قطاعي الخدمات والبناء خلال يوليو.

وتشمل الإجراءات الداعمة إلغاء حدود ملكية السيارات، وتسريع مشاريع التجديد الحضري في المدن الكبرى، وإطلاق حملات متنوعة من شأنها تشجيع الناس على السفر وتناول الطعام والتسوق، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وقال مجلس الدولة إن جميع الإدارات الحكومية والحكومات المحلية يجب أن تساعد في دفع هذه الإجراءات العشرين، لكنه لم يعلن عن أي دعم مالي لها.

وأشار المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي في الصين، انخفض من 53.2 في يونيو إلى 51.5 في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة التي تقل عن هذا المستوى إلى الانكماش.

قال نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح لي تشون لين، يوم الإثنين إنه على الرغم من تعافي قطاعات المطاعم والسياحة والسينما في النصف الأول، لا يزال بعض المستهلكين مترددين في شراء السلع.

وأضاف "لي" أن الناس تجنبوا الإنفاق لأن لديهم تجارب مستخدم سيئة، والتي يمكن تحسينها من خلال السياسات.

إلى جانب ذلك، قال إنه يتعين على الحكومات المحلية ضمان تمتع عمال المصانع بشكل كامل بإجازاتهم السنوية مدفوعة الأجر حتى يتمكنوا من إنفاق الأموال والمساعدة في دعم قطاع السياحة.

قانون العمل الخاص

وأقرت الصين قانون العمل الخاص بها في عام 1994 للتأكد من أن العمال يمكنهم الحصول على 10 أيام إجازة سنوية، لكن 72٪ من العمال لا يمكنهم استخدام مخصصات إجازاتهم السنوية لأسباب مختلفة.

وأضاف التقرير نقلًا عن بيانات وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي أن العاملين في القطاع الخاص في المتوسط ​​لا يحصلون حتى على أربعة أيام كاملة من الإجازة السنوية في السنة.

وقال اقتصاديون إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين قد يعود إلى الانكماش في الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستظهر الإجراءات الداعمة التي تم إطلاقها سابقًا آثارها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال روبرت كارنيل، رئيس الأبحاث الإقليمي في تقرير بحثي، أظهر القطاع غير التصنيعي تباطؤًا أكبر من المتوقع في النمو، ويمكن أن يؤدي المزيد من الانخفاضات إلى تفاديه مع الانكماش.



ويقول: "بالنظر إلى انهيار القطاع غير التصنيعي، فإن ما يلفت انتباهك هو أن معظم المكونات الفرعية تظهر بالفعل انكماشًا".

كما أن "العنصر الوحيد الذي يبرز عن البقية هو التوقعات، والتي تبدو وكأنها شاذة غير واقعية مقارنة بما يحدث في أماكن أخرى".

ويشير إلى أنه بينما نعتقد أنه سيتم تنفيذ عدد كبير جدًا من الإجراءات الصغيرة لتحسين أداء الاقتصاد، بما في ذلك الحد من القيود المفروضة على القطاع الخاص، فإننا لسنا مقتنعين على الإطلاق بوجود بازوكا مالية في انتظار تنشيط الاقتصاد.