الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أنشطة وفعاليات ثقافية في الغربية خلال شهر أغسطس

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تشهد المواقع الثقافية بمحافظة الغربية عددا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال أغسطس الحالي، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حيث جاء الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في مقدمة الفعاليات والأنشطة.

في السياق، يشهد قصر ثقافة طنطا عددا من الفعاليات التثقيفية خلال الشهر الجاري لمناقشة العديد من القضايا المهمة، من بينها: دعم ذوي الهمم، ومكافحة جرائم غسيل الأموال، ومخاطر إدمان الأطفال للألعاب الالكترونية، فيما جاءت موضوعات البطالة والعنف ضد المرأة، وقناة السويس الجديدة في مقدمة فعاليات قصر ثقافة المحلة الكبرى.

ومن المقرر أن يواصل قصر ثقافة الطفل بطنطا تنفيذ ورش تعليم الرسم والخط العربي للأطفال، كما تقام ورشة فنية للأطفال من ذوي الهمم، وذلك في إطار فعاليات قصور الثقافة لدمج أصحاب القدرات الخاصة من الأطفال، فيما تحتفل مكتبة دار الكتب بطنطا بذكرى ميلاد الكاتب والروائي الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، كما تعقد الدار محاضرة تثقيفية بعنوان "جهود وزارة الثقافة في دعم قضايا حقوق الإنسان".

المواقع الثقافية بمحافظة الغربية الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني افتتاح قناة السويس الجديدة

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