جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، يحرص عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن البحث على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبحث جوجل، وهو ما يرصده “الدستور” في التقرير التالي:

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.

ستبدأ الامتحانات في 19 أغسطس الحالي بمواد اللغة العربية والتربية الدينية، وفي 20 أغسطس بمواد اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

وفي 21 أغسطس سيتم امتحان مواد الرياضيات البحتة، بالإضافة إلى الجبر والهندسة الفراغية، وفي 22 أغسطس ستكون مواد الاقتصاد والإحصاء.

وفي 23 أغسطس سيتم امتحان مواد الفيزياء والتاريخ، وفي 24 أغسطس سيتم امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى.

وفي 26 أغسطس ستكون مواد الكيمياء والجغرافيا، وفي 27 أغسطس سيتم امتحان مواد الديناميكا.

وفي 28 أغسطس سيتم امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، بالإضافة إلى التفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

وأخيراً، في 29 أغسطس ستكون مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة، موضحة أن الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادتين أو أقل لديهم حق الدخول فقط لامتحان الدور الثاني وسيحصلون على درجة النجاح في حال نجاحهم في هذا الامتحان.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادا لبدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم، ويمكن الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى:

https://tazalom.emis.gov.eg/

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة جاء فيها: “بوابة تظلمات الثانوية العامة.. انتظرونا قريبا، سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، و يمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ ”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملاً في الثانوية العامة 2023، كما تتضمن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ما يلى دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 و تقدر بـ 200 جنيه للمادة.