الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

الدور الثاني للثانوية
الدور الثاني للثانوية العامة

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، يحرص عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن البحث على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبحث جوجل، وهو ما يرصده “الدستور” في التقرير التالي:

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني. 

ستبدأ الامتحانات في 19 أغسطس الحالي بمواد اللغة العربية والتربية الدينية، وفي 20 أغسطس بمواد اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية. 

وفي 21 أغسطس سيتم امتحان مواد الرياضيات البحتة، بالإضافة إلى الجبر والهندسة الفراغية، وفي 22 أغسطس ستكون مواد الاقتصاد والإحصاء. 

وفي 23 أغسطس سيتم امتحان مواد الفيزياء والتاريخ، وفي 24 أغسطس سيتم امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى. 

وفي 26 أغسطس ستكون مواد الكيمياء والجغرافيا، وفي 27 أغسطس سيتم امتحان مواد الديناميكا.

 وفي 28 أغسطس سيتم امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، بالإضافة إلى التفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

 وأخيراً، في 29 أغسطس ستكون مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

تنسيق المرحلة الأولي الثانوية العامة 2023.. وخطوات التقديم


وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة، موضحة أن الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادتين أو أقل لديهم حق الدخول فقط لامتحان الدور الثاني وسيحصلون على درجة النجاح في حال نجاحهم في هذا الامتحان.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادا لبدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم، ويمكن الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى:
https://tazalom.emis.gov.eg/ 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة جاء فيها: “بوابة تظلمات الثانوية العامة.. انتظرونا قريبا، سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، و يمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ ”.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملاً في الثانوية العامة 2023، كما تتضمن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ما يلى دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 و تقدر بـ 200 جنيه للمادة.

جدول امتحانات الدور الثاني الدور الثاني للثانوية العامة جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الطلاب مواقع التواصل الاجتماعي الدستور

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟