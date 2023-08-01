الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم كفرالشيخ" يُكرم المعلمين الفائزين ببعثة فرنسا

جانب من التكريم
جانب من التكريم

فاز 4 معلمين من معلمي اللغة الفرنسية بمحافظة كفرالشيخ، ببعثة إلى فرنسا، لفوزهم في مسابقة TREFLE في مستويات اللغة الفرنسية، يأتي المشروع لدعم اللغة الفرنسية في مصر، وقد حصل المعلمون الـ4 الممثلون لمحافظة كفرالشيخ على بعثة إلى فرنسا مكافأة لتميزهم.

من ناحية أخرى، استقبل محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، في مكتبه اليوم، محمود العطافي، ووفاء الموجه المركزي، وبرفقتهما المعلمون الـ4 الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة TREFLE، محمد اإبراهيم محمد البغدادي، إدارة شرق كفرالشيخ، ودعاء عبدالموجود عبدالراضي، إدارة بيلا التعليمية، وإيمان محمد شعبان، إدارة دسوق التعليمية، وهيثم عبدالله حسن مصطفى، إدارة الرياض التعليمية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للجميع لتميزهم وحسن تمثيلهم لمحافظة كفرالشيخ، وأوصاهم بضرورة الاستفادة من تلك الرحلة ونقل الخبرات والثقافات المفيدة لزملائهم، وضرورة استفادة توجيه اللغة الفرنسية من تلك العناصر المميزة، واعدًا إياهم بلقاء عقب عودتهم، متمنيًا للجميع ديمومة التوفيق والتفوق والسداد.
 

تعليم معلمين فرنسا مقابلات كفر الشيخ

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