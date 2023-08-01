الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. تشيلسي يضم موهبة رين الفرنسي لمدة 7 سنوات

أوجوشوكو
أوجوشوكو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا، الثلاثاء، ضم ليزلي أوجوتشوكو قادمًا من رين الفرنسي لمدة 7 سنوات مقبلة.

وأكد النادي ضم صاحب الـ19 عامًا بعقد ممتد حتى عام 2030، كما أعرب المدير الرياضي لورانس ستيوارت عن سعادته بضم الموهبة الفرنسية.

وقال ستيورات عن أوجوتشوكو:“سعداء بانضمام ليزلي إلى تشيلسي، إنه لاعب شاب مثير للإعجاب ترك بصمته بالفعل في الدوري الفرنسي، يتمتع بقدر كبير من الإمكانات ونحن نعلم أنه سيستمر في التطور والتحسن، يسعدنا انضمامه إلينا في الولايات المتحدة وأنه سيتمكن من الاندماج مع الفريق بسرع”.

يأتي ذلك على خلفية رفض برايتون ألبيون عرضًا جديدًا من البلوز لضم الكولومبي موسيس كايسيدو.

وشارك أوجوشوكو الموسم الماضي في 35 لقاءً مع رين وصنع هدفًا وحيدًا.

ليزلي هو رابع صفقات البلوز الصيفية بعد ضم كل من أنجيلو جابرييل، نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو.

تشيلسى تشيلسى الإنجليزى ليزلي أوجوتشوكو أوجوتشوكو رين

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