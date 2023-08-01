الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. الحركة الداخلية لرؤساء مباحث أقسام البحر الأحمر

اللواء محيى سلامة
اللواء محيى سلامة

اعتمد اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن البحر الأحمر، والتى خلالها تم تجديد الثقة للعقيد محمد ثروت الأشوح، رئيسا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائى، والعقيد أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة.


كما شملت الحركة تجديد الثقة للعقيد جورج عادل رئيساً لمباحث المرور، والمقدم إسلام عبد الحميد رئيسا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمى، رئيساً لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة.

وشملت الحركة تعيين العقيد أحمد السباعي، رئيساً لمباحث المرافق، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث لقسمين الغردقة، نقلًا من مديرية أمن الغربية، وتجديد الثقة للرائد أحمد حوام رئيسا لمباحث رأس غارب.

وكذلك شملت الحركة تجديد الثقة للمقدم مصطفى عكاشة رئيسا لمباحث سفاجا، وكذلك تجديد الثقة للمقدم محمد بكرى مفتش مباحث سفاجا، وتعيين الرائد أحمد عبد العاطى رئيسا لمباحث القصير، والرائد يحيى الشعار لمباحث مرسى علم، والرائد محمد حمال الشلاتين وتجديد الثقة للرائد وليد قليعى بحلايب.

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