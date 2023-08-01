الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل فيديو تعدى بعض الأشخاص على سيدة فى الشرقية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة الأمن، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام مواطن بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية. 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بوجود مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة) طرف ثان (شخصين) جميعهم مقيمون بدائرة المركز تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة "لهو الأطفال".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بسبب خلافات الجيرة بمديرية أمن الشرقية بعض الأشخاص بسبب خلافات شرطة الحسينية مديرية أمن الشرقية مركز شرطة الحسينية ملابسات تداول مقطع فيديو

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