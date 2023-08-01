أوسوريو: «الزمالك كبير.. ولا نخشى رونالدو»

يختتم فريق كرة القدم بنادى الزمالك، غدا، تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر السعودى الحاسمة فى مشوار الفريق بالبطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويولى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، أهمية خاصة لمباراة النصر، ويعتبرها مختلفة عن مواجهتى الجولتين الأولى والثانية، فى ظل كتيبة النجوم العالميين الموجودين بين صفوف المنافس، وما يتبع ذلك من اهتمام إعلامى وجماهيرى كبير.

كما أن هذه المباراة تعد هى الفيصل فى مشوار الزمالك بالبطولة العربية، بعد الخسارة أمام الشباب بهدف نظيف، وتراجع ترتيب «الفارس الأبيض» إلى المركز الثالث فى المجموعة برصيد ٣ نقاط، خلف النصر والشباب فى المركزين الأول والثانى بـ4 نقاط لكل منهما.

ويدرك «أوسوريو» أن تشكيل النصر فى مواجهة الخميس سيشهد عودة بعض اللاعبين الأساسيين للفريق السعودى، بعد إراحتهم فى المباراتين الماضيتين بسبب عودة الفريق من المعسكر الأوروبى قبل البطولة بأيام قليلة، ومنحهم راحة حتى موعد مباراة الزمالك.

ورغم كل هذه المعطيات، أعلن «أوسوريو» التحدى، وقال إنه لن يغير طريقة لعبه فى المباراة، ويتمسك بالاستمرار بنفس أسلوبه بغض النظر عن المنافس الذى سيواجهه، مشددًا على أنه لا يخشى فريق النصر، أو نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، وأن الزمالك فريق كبير يستطيع مواجهة أى منافس.

وأعرب المدرب الكولومبى عن ثقته الكبيرة فى لاعبى الزمالك، وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، معتبرًا أن كل لاعب لو قدم مستواه الذى يظهر عليه فى التدريبات بدون رهبة أو خوف، سينجح الفريق فى الوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة.

وحرص مرتضى منصور، رئيس لجنة الاشتراكات والعضوية بنادى الزمالك، على إجراء سلسلة من الاتصالات مع بعثة الفريق فى الساعات الماضية، لتحفيزهم والشد من أزرهم، وحثهم على نسيان نتيجة مباراة الشباب.

وطلب «مرتضى» من لاعبى الزمالك التركيز التام فى لقاء النصر، من أجل الوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة، مشددًا على أن جماهير الفريق خلفهم فى كل مكان، تدعمهم وتساندهم من أجل تحقيق الانتصارات.

كما وعد بمضاعفة مكافآت الفوز حال تخطى عقبة فريق النصر وتحقيق الانتصار، واعتبر أن هذا اللقاء سيكون بوابة تحقيق البطولة، مطالبًا فى الوقت ذاته اللجنة المنظمة للبطولة العربية بتعيين حكام «على قدر المسئولية» للمباراة.