محافظ الدقهلية: صناديق لرفع القمامة أتوماتيكيًا على سيارات بحى شرق المنصورة

ثمن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة لتنفيذ أعمال توزيع صناديق القمامة بنطاق الحي، للعمل بمنظومة الكباسات لرفع القمامة مباشرة لسيارات نقل القمامة بالشوارع والميادين بنطاق الحي، وتفريغها أتوماتيكيًا بما يسهم في رفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة، وذلك بإشراف الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة.

وأوضح رئيس حي شرق المنصورة، أنه بدأ العمل في توزيع دفعة جديدة من صناديق النظافة على منظومة الكبس بنطاق شارع سعد زغلول.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتغيير العمل بمنظومة الكباسات من الجمع بنظام نقاط التجميع (إلقاء المخلفات على الأرض) إلى العمل بنظام صناديق قمامة فى الشوارع وجمعها بواسطة سيارات الكبس ونقلها إلى مصنع التدوير مباشرة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بشارع قناه السويس الاتجاهين بالكامل، وتم تنفيذ المرحلة الثانية بشارع الدراسات وشارع عزبة الشال، وكانت المرحلة الثالثة بشارع سعد زغلول، وسيتم تنفيذها في مرحلتها الرابعة بشارع الإمام محمد عبده وشارع عبدالمنعم الرياض وشارع بهرند، لتغطية كل المناطق بنطاق الحي ولتتم أعمال رفع القمامة أتوماتيكيًا على سيارات نقل القمامة مما يعظم الاستفادة بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة النظافة وأعمال رفع القمامة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للعاملين للمشرفين والقائمين على العمل بالحملة الميكانيكية بحي شرق المنصورة على هذا الجهد المتميز، الذي يؤكد السعي الدائم نحو الارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرًا إلى أنه حريص دائمًا على تشجيع كل الأفكار الإيجابية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

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