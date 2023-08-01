الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 189 تاجر مخدرات فى منطقة مقابر أبوصير بالبدرشين

تاجر مخدرات
تاجر مخدرات

كشفت الأجهزة المعنية، عن ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) انتشار أعمال ترويج وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين بالجيزة. 

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/3/2023 حتى 27/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 169 قضية "مواد مخدرة" بإجمالى 189 متهمًا، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 37,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرامًا- كمية من مخدر الآيس "الشابو"– 2887 قرص مخدر).

وجار استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كل المخالفات.

منطقة مقابر أبوصير مركز البدرشين بالجيزة الأجهزة المعنية التواصل الإجتماعى فيس بوك تواصل الاجتماعي تعاطي المواد المخدرة تاجر مخدرات كمية من مخدر الهيروين كمية من مخدر الحشيش

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