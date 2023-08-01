الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقرير يومى من لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

واصلت لجنة إدارة الأزمات اجتماعاتها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه يتم إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، تمت الإشارة خلاله إلى تشكيل مجموعات مرور ومتابعة ميدانية من أمانة شئون إدارة‬‎  ‎‫ الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء لهذا الغرض، وانتهت إلى عدة نتائج، كان من بينها قيام معظم المحافظات بتخفيف الأحمال الداخلية، والتزامها بالفعل بإغلاق المحال التجارية في التوقيتات‬‎ ‎‫المحددة مع مراعاتها لتخفيض إنارة الواجهات، وتم التنبيه على المحافظات  تطبق مختلف القرارات بضرورة الالتزام، كما التزمت وزارة النقل بغلق إنارة الطرق الرئيسية بين المحافظات.‬‎

وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، تتم متابعتها بلجان متخصصة. 

مجلس الوزراء لجنة إدارة الأزمات العاصمة الإدارية تخفيف الاحمال الدكتور مصطفى مدبولي

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