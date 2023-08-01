الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع نجار بطلق نارى بقرية زليتم فى نجع حمادى

جثة
جثة

لقى نجار موبيليا، اليوم الثلاثاء، مصرعه بعد إصابته بطلق ناري في نجع حمادي، شمالي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع نجار موبيليا بعد إصابته بطلق ناري في قرية زليتم بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن مصرع سعيد سيف عزالعرب، 35 عامًا، نجار موبيليا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

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