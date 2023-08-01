الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ"الدستور" سير أعمال الإزالات بمنطقة ألماظة شرق العاصمة

الدكتور ابراهيم صابر
الدكتور ابراهيم صابر

واصل اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حى مصر الجديدة، متابعته لخطة تطوير وإعادة تخطيط منطقة ألماظة بالكامل.

وقامت اللجنة المختصة بالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة وشرطة المرافق بأعمال إزالات (المرحلة الثانية) بمنطقة ألماظة للمنطقة المزمع إعادة تخطيطها.

يأتي ذلك في إطار أعمال إعادة تطوير وتخطيط منطقة ألماظة والتي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة القاهرة من طريق السويس.

من جهته قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أعمال المرحلة الثانية من إزالات منطقة ألماظة تسير على قدم وساق.

وأضاف في تصريحات لـ“الدستور”، أن المنطقة الشرقية يجرى بها عدد من أعمال الإزالات على رأسها في الوقت الحالي منطقة ألماظة، مؤكدًا أنه تم انتهاء تعويض المرحلة الأولى من مخطط إزالات منطقة ألماظة.

وكانت أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، الانتهاء من أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم، وذلك بالانتهاء من صرف التعويضات لقاطني المنطقة.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم.

وأوضح صابر، في بيانه، أن أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة تأتي ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة لتطويرها باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لشرق القاهرة، مؤكدًا أن الأعمال تأتي فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

والتقى محافظ القاهرة في وقت سابق مع مجموعة من سكان منطقة ألماظة بشارع حسين كامل سليم مصر الجديدة "المرحلة الثانية"، والجاري صرف التعويضات المقررة لهم، وذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة. 

 

حي مصر الجديدة ألماظة خطة تطوير وإعادة تخطيط ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أخبار محافظة القاهرة

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