الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح لاختيار أزياء تتناسب مع حفلات مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

بدأ مهرجان العلمين الجديدة يوم 13 يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية أغسطس، وشهد منذ انطلاقه العديد من الحفلات الفنية، كما من المقرر أن يشهد خلال الأيام المقبلة حفلات لكلًا من فرقة كاريوكي غدا الخميس، كما تقيم الفنانة أنغام حفلًا بمهرجان العلمين وكذلك الفنانين إليسا وأحمد سعد وكارول سماحة وعلي الحجار ومدحت صالح.

وهناك العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات التي يشهدها المهرجان، وبالتزامن مع إقبال العديد على الحضور، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق اختيار الملابس المناسبة لحضور الحفلات:

شكل أزياء حفلات مهرجان العلمين:

يجب اختيار ملابس الحفلات الصيفية بالمناطق الساحلية بشكل مختلف، حيث يجب أن تكون مائلة للأزياء الرياضية، وتكون بالألوان الفاتحة حتى تعبر عن بهجة الصيف، ويشكل اللون الأبيض في الحفلات بالمناطق الساحلية دور كبير كونه من أبرز الألوان، ومن أهم الحفلات التي اشترط بها ارتداء ملابس بيضاء المناطق الساحلية حفلات كلًا من النجم عمرو دياب وروبي.

ولذلك يجب أن يكون اختيار الملابس للحفلات القادمة بمهرجان العلمين مائلة لـ"الكاجوال" وأن تتسم بالواسعة والبعد عن الملابس الضيقة كونها تقيد الشخص أثناء التواجد بالحفل وفقد الراحة، لذلك يجب اختيارها بدقة خاصة في ظل أجواء الحرارة الشديدة.

نصائح لاختيار ملابس تتناسب مع الأجواء الحارة:

يجب اختيار الأزياء بالتصاميم الفضفاضة والواسعة.

التركيز على ارتداء الملابس من القطن الواضح والكتان.

البعد عن ارتداء الإكسسوارات بكثرة أثناء ارتفاع درجات حرارة الطقس، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في كثير من الأحيان في التصاقها بالبشرة وتسبب المضايقات.

 

وتستمر فعاليات مهرجان العلمين حتى يوم 26 من شهر أغسطس الجاري، حيث يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر وخارجها، كما يشارك به فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي.

حفلات مهرجان العلمين الفنانة انغام اختيار الملابس لحضور الحفلات مهرجان العلمين أغسطس فنان الكبير مدحت صالح الموسيقار عمر خيرت

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