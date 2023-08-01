الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتهامات بالسخرية من ضحايا القنبلة النووية.. أوبنهايمر يضر بـ"باربي" في اليابان

أوبنهايمر
أوبنهايمر

أضرت الدعاية المشتركة التي أطلقها الجمهور لفيلمين باربي واوبنهايمر والتي يطلق عليها "باربنهايمر"، بفيلم باربي في اليابان، بعد أن تم وضعهما في نفس الخانة.

من ناحيتها، انتقدت شركة Warner Bros Japan ما وصفته بالتغريدات "المؤسفة للغاية" التي شاركها نظرائهم الأمريكيون، التي تدعو لمشاهدة الفيلمين معاً.

وأثارت غضب اليابانيين من الدعاية للفيلمين معاً، حيث تم تسويق  فيلم  "باربي" من غريتا جيرويغ،  بشكل هزلي مع "أوبنهايمر" وهو فيلم سيرة ذاتية للعالم الذي يقف وراء القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي.

نصت ترجمة البيان، الذي نُشر على حساب اليابان على تويتر لفيلم باربي ، على ما يلي: "نظرًا لأن فيلمي باربي وأوبنهايمر تم طرحهما في الولايات المتحدة في 21 يوليو ، فهناك حاليًا حركة يقودها معجبون من الخارج لمشاهدتهما معًا. (#Barbenheimer) لكن هذه ليست حركة رسمية. وجدنا رد الفعل على هذه الحركة التي تحركها المعجبين من الحساب الأمريكي الرسمي لفيلم باربي مؤسفًا للغاية. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونطلب من المكتب الرئيسي للولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة. نعتذر لأولئك الذين أساءت إليهم هذه الإجراءات المتهورة ".

ويعتبر اليابانيون، إن الدعاية للفيلمين معاً، يقلل من أهمية رفضهم لفيلم أوبنهايمر، والذي تم منعه في اليابان، نظراً لموقفهم من الفيلم الذي وصفوه بأنه مروجاً ومدافعاً عن انتشار الأسلحة النووية، ووفقا للدعاية المشتركة للفيلمين، أطلق مستخدمو مواقع التواصل في الاجتماع وسم nobarbinhimer، معبرين من خلاله على رفضهم مشاهدة الفيلمين في حال ربطهما ببعضهما.

باربى أوبنهايمر اليابان شركة Warner Bros Japan فيلم باربي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟