"ديلي ميل": هاري وميجان يخسران أكبر مؤيديهم في الصحافة العالمية

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يواجهون أزمات متعددة، فبعد أن ألغت منصة سبوتيفي صفقتها البالغة 18 مليون جنيه إسترليني، فإن أكبر مشجعيهم في الإعلام الأمريكي والدولي، أوميد سكوبي الكاتب الملكي يبدو أنه يسير على نفس الخطى.

وتابعت أن سكوبي المحرر التنفيذي الملكي لشبكة "ياهو نيوز" الذي تولى مهمة شن الهجمات على العائلة المالكة البريطانية ترك عمله، بعد أن نشرت الشبكة إشعار تُفيد بأنه كان يعمل لدى الشبكة خلال الفترة من 2022 وحتى 2023 فقط.

وقال سكوبي: "اخترت عدم تجديد عقدي مع الشبكة الدولية، من أجل التركيز على بعض المشروعات الأخرى الجديدة".

العمود الأخير

وتابعت الصحيفة أن سكوبي نُشر عموده الأخير، الذي يحمل عنوانًا سلبيًا نموذجيًا "الاحتجاجات واللامبالاة: لماذا يجب أن يقلق الملك تشارلز بشأن صعود اللامبالاة والجمهورية"، منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

وأضافت أن سكوبي عمد خلال فترة عمله على تشويه صورة العائلة المالكة البريطانية وشارك في تأليف كتاب "فايندنج فريدوم"، وقال إن كتابه القادم "إند جيم" سيكشف عن لحظات يجب أن تخجل منها العائلة المالكة.

وأشارت إلى أنه في الشهر الماضي، تم الكشف عن تأجيل كتاب سكوبي لمدة ثلاثة أشهر حتى يتمكن من كتابة فصول جديدة عن التتويج، والتي من المتوقع أن تتضمن "تفاصيل مثيرة'' عن زيارة هاري الفردية للطيران إلى المملكة المتحدة لرؤية والده يتوج ملكًا.

وأطلق سكوبي، الذي لطالما اعتبر المراسل الملكي المفضل لعائلة ساسكس، "إند جيم" - "تحقيق ثاقب" حول "صراع العائلة المالكة من أجل البقاء" في 21 نوفمبر، وسيتم نشر إند جيم بعد ثلاثة أشهر من تاريخها الأصلي في أغسطس لأنها ستستغرق الآن فترة التتويج، حيث جاء هاري إلى وستمنستر أبي دون زوجته وأطفاله، الذين أقاموا في كاليفورنيا.

وقال سكوبي: "الإصدار عالميًا، بما في ذلك المملكة المتحدة، في 21 نوفمبر"، مضيفًا "أردت مواصلة الكتابة خلال التتويج وما بعده، لم تكن تلك هي الخطة الأصلية".

شارك سكوبي في تأليف كتاب 2020 إيجاد الحرية عن هاري وزوجته، ويُعتقد أنه قريب من عائلة ساسكس، في عام 2021، اعتذرت دوقة ساسكس في المحكمة العليا لفشلها في تذكر تخويل أحد كبار المساعدين لإحاطة سكوبي والمؤلف المشارك كارولين دوراند بالسيرة غير الرسمية، وفي المحكمة العليا الشهر الماضي اعترف الأمير هاري بأنه يعرف سكوبي، قبل أن يعود في كلامه ويقول: "أنا أعرف عنه".