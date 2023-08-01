حلم أصبح واقعًا.. ما لا تعرفه عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هى أول أكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، تمّ تصميمها بأعلى المعايير العالمية وتتمتّع بالعديد من الخدمات المميّزة، تمتلك استادًا رياضيًّا يسع 90 ألف متفرج، ومؤهلة لاستضافة أكبر المحافل الدولية كدورة الألعاب الإفريقية ودورة الألعاب الأولمبية، وغيرها.

في السطور التالية، تستعرض «الدستور» ما لا تعرفه عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية:

- تقع المدينة في العاصمة الإدارية الجديدة.

- تضم العديد من المنشآت الرياضية والعامة مثل ستاد العاصمة - الإدارية بسعة 90 ألف متفرج.

- تُعد قرية أولمبية كاملة الخدمات بمواصفات عالمية.

- تحتوي على عدد من ملاعب للتدريب بمختلف المناطق.

- مخصص بها منطقة متكاملة لفنادق والشاليهات.

- بها منطقة تجارية مصممة بأعلى المعايير العالمية.

- بداخلها مستشفى للطب الرياضي.

- بها ملاعب مفتوحة، فضلاً عن ملعب التنس الرئيسي والفرعي.

- فيها مجمع حمامات السباحة يستطيع الجميع التمتّع بخدماته.

- يتميّز بنادي للفروسية وملاعب إسكواش.

- يتمتّع بمسرح روماني مكوّن من صالتين بسعة 15000، 8000 متفرج لكرة اليد، الطائرة، والسلة.

- بها ميادين الرماية اليدوية، ميادين رماية القوس والسهم.

- بها منطقة إدارية متكاملة.

- من ضمن مبانيها مبنى المتحف الرياضي.

- فيها ميادين رماية الخرطوش، وميادين الرماية الإلكترونية.

- تحتوي على صالات لألعاب قوى وقاعات متعددة الأغراض.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من القادة والوزراء.

أوضح رئيس الوزراء أنَّ المدينة الأولمبية تسهم في استضافة كبرى الفعاليات والأحداث والبطولات الدولية، وهو ما يتطلب الاستعداد جيدا لإدارتها وتشغيلها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لإدارة المنشآت الرياضية.