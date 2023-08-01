الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير تربوي يكشف مفاجأة بشأن توقعات تنسيق الكليات لطلاب الثانوية العامة

الدكتزر تامر شوقى
الدكتزر تامر شوقى

كشف الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي، عن تفاصيل التنسيق هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قائلا إن نتائج الثانوية العامة هذا العام  تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح، حيث كانت هذا العام  ٧٨،٨١%  بينما كانت في العام  الماضي ٧٤،٤٧% بزيادة حوالي ٤% حيث  بلغ عدد الطلاب المتقدمين  إلى الامتحان ٧٦٠ ألف طالب نجح منهم  ٥٩٩ ألفا ورسب ١٦٠ ألفا (١١٨ ألف طالب لهم حق دخول الدور الثاني و٤٢  ألف طالب سيعيد السنة).

 

 
وأضاف فى تصريح خاص لموقع الدستور: ساهم في هذه الزيادة فقط  زيادة نسبة النجاح في الشعبة الأدبية والتي وصلت إلى ٧٨،٧٤% بعد أن كانت  في العام الماضي  ٦٨،٣٩% بزيادة حوالي ١٠%، بينما زادت نسبة النجاح في علمي علوم بحوالي   ١%  إلى ٧٨،٦٢% بعد أن كانت في العام الماضي ٧٧،١٤% بينما تناقصت نسبة النجاح في علمي رياضة بمقدار ٢% وأصبحت ٧٩،٧٨%  بعد أن كانت في العام الماضي ٨١،١%  وهذا يعني عدم حدوث زيادة حقيقية في نسب النجاح في الشعب الثلاثة بشكل متساو ولم يحصل أي طالب على ١٠٠%.

 

وقال تامر شوقى، إن نسبة الحاصلين على مجموع  ٩٥% حتى ١٠٠%  بلغت هذا العام  ٠.٣٩%، بينما  كانت هذه النسبة هي 0.53%  في العام الماضي أي بانخفاض حوالي 0.13%  أما نسبة  الطلاب الحاصلين على مجموع  من 90 إلى أقل من 95% هذا العام هي ٣.٠٦%  بينما كانت هذه  النسبة في العام الماضي هي 4.76% اي بانخفاض حوالي 1.7% أما  نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع  من 85% إلى أقل من 90% هذا العام هي ٦%  بينما كانت في العام الماضي هي 6.99% أي بانخفاض حوالي 0.99%  أما  نسبة  الطلاب الحاصلين على مجموع  ما  بين 80 إلى أقل من 85%  هذا العام هي٨.٨٤% بينما كانت في العام الماضي هي 9.68% اي بانخفاض حوالي 1.02 %.


أما  نسبة  الطلاب الحاصلين على مجموع  ما  بين 75 إلى أقل من 80% هذا العام هي  11.71 %  بينما كانت هذه  النسبة في العام الماضي هي 11.94% اي بانخفاض حوالي 0.23% أما نسبة  الطلاب الحاصلين على مجموع  من 70 إلى أقل من 75%  هذا العام هي 14.43% بينما كانت هذه النسبة في العام الماضي هي 15.10%  أي بانخفاض حوالي 0.67%.


وفي ضوء هذه المؤشرات قال تامر شوقى: يُتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة بالشعب الثلاثة عن العام الماضي وخاصة في كليات القمة بنسب قد تتراوح من 1% إلى 2%  خاصة في الشعبة الأدبية والرياضة، وبصفة خاصة مع بحث العديد من الطلاب عن  فرص  للالتحاق بالجامعات الخاصة المميزة (من خلال ما تقدمه من منح للمتفوفين) أو رغبتهم في الالتحاق بالبرامج المميزة الجديدة في الجامعات الأهلية والتكنولوجية ذات الصلة الأكبر بسوق العمل مثل هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي، والتصميم الداخلي البيئي، والرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية، ومعلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

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