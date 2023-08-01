الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالعزيز معيوف: ممارسة رياضة البادل فى ملعب العلمين أمر رائع

ممارسة رياضة البادل
ممارسة رياضة البادل في ملعب العلمين

قال اللاعب الكويتي عبدالعزيز معيوف، إن بطولة العلمين للبادل بطولة دولية ناجحة منذ بداية الانطلاق، معبراً: "هذه البطولة دولية ناجحة والأجواء في العلمين الجديدة ممتعة وساحرة للغاية".

العالم علمين 

وأكد اللاعب عبدالعزيز معيوف، خلال حديثه لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أن هذه البطولة مقامة مباشرة على البحر، وبالتالي الأجواء مختلفة ورائعة، كما أن جمال هذه المدينة يجعل اللاعبين يشعرون بالاستمتاع التام أثناء اللعب.

رياضة البادل 

وأضاف، في حديثه، أنه أتي إلى مدينة العلمين منذ ثلاثة أيام فقط، ولكنه على علم ومعرفة تامة بمهرجان "العالم علمين" الذي وصل تأثيره إلى النطاق المحلي والإقليمي والدولي.

يذكر أن البادل هى رياضة من رياضات المضرب، تختلف عن رياضة التنس الأرضى المعروفة فى الولايات المتحدة وكندا، وعادةً ما تُلعب البادل بشكل زوجى فى ملعب مُغلق بنحو 25% أصغر من حجم ملعب التنس.

وتَكمن الاختلافات الرئيسية فى أنَّ الملعب به جدران ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الاسكواش، ويجب أن يكون ارتفاع الكرة أثناء اللعب عند مستوى الخصر أو أقل منه.



 

عبد العزيز معيوف لاعب الكويت رياضة البادل العالم علمين

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