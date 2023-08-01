الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربي ينتهي من التدريب الصيفي لطلاب وخريجي الجامعة البريطانية بمصر

طلاب وخريجي الجامعة
طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر

انتهى البرلمان العربي من تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي للدفعة الأولى من طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، والذي يهدف إلى تعريف طلاب الجامعة بطبيعة دور البرلمان العربي في دفع وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والأنشطة التي يقوم بها البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وفي حفل ختام البرنامج التدريبي، نقل سعادة المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي تحيات عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، مؤكداً أن البرلمان العربي حرص خلال هذا البرنامج التدريبي على معايشة طلاب الجامعة للأنشطة التي يقوم البرلمان العربي بها، من خلال توزيعهم على الإدارات المختلفة بالأمانة العامة للبرلمان، والتعرف عن قرب على طبيعة عمل كل إدارة والانخراط الفعلي في الأنشطة التي تقوم بها.

وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي للدفعة الأولى من طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، حضورياً خلال الفترة من 16 إلى 31 يوليو 2023م بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، ومن المقرر أن تتبعها دفعات أخرى خلال فترة الإجازة الصيفية. وقد شمل البرنامج التدريبي الأول طلبة وخريجين من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية القانون، وكلية الاتصال والإعلام.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البرلمان العربي والجامعة البريطانية في مصر، والتي من بين أهدافها الرئيسية العمل المشترك من أجل بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، وصقل مهاراتهم في مجال العمل البرلماني والتعرف عن قرب على طبيعة دور البرلمان العربي.

برنامج التدريب حفل ختام البرنامج التدريبى عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي الدبلوماسية البرلمانية البرلمان العربي

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