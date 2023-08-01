إخماد حريق داخل محل تجارى بالهرم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل تجاري بالهرم وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل محل تجاري بالهرم.

دفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل المحل بالعقار رقم 16 شارع عبده منصور من شارع الثلاثيني- الهرم.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلي باقي المحلات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع أي أصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.