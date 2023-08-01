مصرع شاب بطعنة نافذة في مشاجرة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة مع آخر بمدينة المطرية في شمال محافظة الدقهلية.



وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بنشوب مشاجرة بين شابين ومصرع أحدهما بطعنة نافذة.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث وحدة مركز شرطة المطرية لمكان البلاغ محل الواقعة، بالفحص تبين مصرع محمد جمال الأدهم، ويبلغ من العمر 23 عامًا، مقيم بمدينة المطرية، وذلك بعد تلقيه طعنة نافذة بالصدر من سلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر بمدينة المطرية.



وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.