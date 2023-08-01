لجنة لتحديد حقوق العراق البرية والبحرية مع الكويت

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتقديم تقرير حول حقوق العراق البرية والبحرية مع الكويت.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المندلاوي وخلال ترؤسه جلسة مجلس النواب اليوم وجه بتشكيل لجنة مشتركة من عدد من اللجان النيابية المختصة، لتقديم تقرير عاجل بشأن حقوق العراق البرية والبحرية مع دولة الكويت، على أن يتم تحديد جلسة خاصة للوقوف على الموضوع حفاظاً على سيادة البلد والحق التأريخي للعراق".