الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لجنة لتحديد حقوق العراق البرية والبحرية مع الكويت

العراق والكويت
العراق والكويت

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتقديم تقرير حول حقوق العراق البرية والبحرية مع الكويت.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المندلاوي وخلال ترؤسه جلسة مجلس النواب اليوم وجه بتشكيل لجنة مشتركة من عدد من اللجان النيابية المختصة، لتقديم تقرير عاجل بشأن حقوق العراق البرية والبحرية مع دولة الكويت، على أن يتم تحديد جلسة خاصة للوقوف على الموضوع حفاظاً على سيادة البلد والحق التأريخي للعراق".

وجه مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي حقوق العراق العراق الكويت

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