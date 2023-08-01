الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل عن مخيم "عين الحلوة " بعد سقوط 11 قتيلًا

مخيم عين الحلوة
مخيم "عين الحلوة"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقرير فيديوجراف تفصيليا عن مخيم "عين الحلوة " للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا عاصمة محافظة الجنوب اللبنانية والذي نتج عنه سقوط 11 قتيلًا و40 جريحًا خلال اليومين الماضيين.

"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل عن مخيم "عين الحلوة " للاجئين الفلسطينيين بعد سقوط 11 قتيلًا.

  1. يأوي اللاجئين من مدن شمالي فلسطين
  2. يقع علي بعد كيلومتر شرق مدينة صيدا في لبنان
  3. تأسس في 1948 على يد اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  4. يعد أكبر مخميات اللاجئين في لبنان من حيث عدد السكان
  5. يقطن فيه ما يقرب من 50 ألف شخص
  6. لا تتعدي مساحته كيلو متر مربع
  7. شهد خلال 7 عقود العديد من الأحداث الدامية
  8. تعاني مساكنه من صغر مساحاتها وقربها الشديد من بعضها البعض
شمال فلسطين مدينة صيدا في لبنان لبنان مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اللجنة الدولية للصليب الأحمر مخميات اللاجئين في لبنان اللاجئين في لبنان

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