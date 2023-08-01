"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل عن مخيم "عين الحلوة " بعد سقوط 11 قتيلًا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقرير فيديوجراف تفصيليا عن مخيم "عين الحلوة " للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا عاصمة محافظة الجنوب اللبنانية والذي نتج عنه سقوط 11 قتيلًا و40 جريحًا خلال اليومين الماضيين.

"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل عن مخيم "عين الحلوة " للاجئين الفلسطينيين بعد سقوط 11 قتيلًا.