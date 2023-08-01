"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل عن مخيم "عين الحلوة " بعد سقوط 11 قتيلًا
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقرير فيديوجراف تفصيليا عن مخيم "عين الحلوة " للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا عاصمة محافظة الجنوب اللبنانية والذي نتج عنه سقوط 11 قتيلًا و40 جريحًا خلال اليومين الماضيين.
"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل عن مخيم "عين الحلوة " للاجئين الفلسطينيين بعد سقوط 11 قتيلًا.
- يأوي اللاجئين من مدن شمالي فلسطين
- يقع علي بعد كيلومتر شرق مدينة صيدا في لبنان
- تأسس في 1948 على يد اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- يعد أكبر مخميات اللاجئين في لبنان من حيث عدد السكان
- يقطن فيه ما يقرب من 50 ألف شخص
- لا تتعدي مساحته كيلو متر مربع
- شهد خلال 7 عقود العديد من الأحداث الدامية
- تعاني مساكنه من صغر مساحاتها وقربها الشديد من بعضها البعض