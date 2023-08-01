حزب الجيل يقدم رؤيته لتعظيم سبل الاستفادة من المؤسسات الثقافية بالحوار الوطني

قدم حزب "الجيل" الديمقراطي رؤيته فيما يتعلق بسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، خلال جلسات الحوار الوطني.

وقالت إيمان حسن محمد رئيس لجنة الفنون بحزب الجيل الديمقراطي، إنه تم عمل الدراسة بدءا من البيت الفني للمسرح، وأكاديمية الفنون، وقصور الثقافة، واتحاد النقابات، والإذاعة والتليفزيون.

وفيما يتعلق بالبيت الفني للمسرح، قالت رئيس لجنة الفنون بحزب الجيل الديمقراطي، إنه يجب أن يكون هناك توثيقا تجاريا للأعمال الفنية التي تنتج من ميزانية الدولة المخصصة سنوياً لهذا القطاع التي تعتمد على نجوم غير معينين بالقطاع للاستفادة بالتسويق والترويج، علماً بأن العروض تفتقد نسب الحضور المستهدفة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالفنانين الكوادر الأكاديميين المعينين في هذا القطاع ذوي الخبرة، والذين يتقاضون رواتب من خزانة الدولة بالعمل بمسارحها والاهتمام بهم بوضع خطط لصناعة نجوم منهم للاستغلال الأمثل للموارد المخصصة للقطاع.

وأوصت رئيس لجنة الفنون بحزب الجيل الديمقراطي، بإصدار قرار من وزير الثقافة بالتوثيق التجاري لأعمال البيت الفني للمسرح وطرحها على المنصات الأكثر انتشارا، مع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف، وتقليل عدد ليالي العروض التي تشهد معظمها عدم الإقبال الجماهيري المتوقع، واستبدالها بآلية الإتاحة على المواقع الإلكترونية مع زيادة عدد العروض لاستيعاب أكبر عدد من الطاقات غير المستغلة في حدود الإمكانيات المتاحة أسوة بتجربة مسرح التلفزيون المصري.

أما فيما يتعلق بأكاديمية الفنون، قالت رئيس لجنة الفنون بحزب الجيل الديمقراطي، إنه يجب استخدام الدارسين مع الخريجين بكل معاهدها في مواجهة الفنون العشوائية من خلال الترويج لإنتاجاتهم الفنية من خلال مشاريع التخرج وصولاً للدراسات العليا، عبر وضع خطة للترويج لهم عربياً خاصة مع النهضة الفنية التي يشهدها العالم العربي، خاصة أن الفن المصري ساهم في تشكيل الوجدان العربي، ويمتلك القواعد للترويج لهذا الطرح لتأثيره الكبير أسوة بفرقة أم كلثوم التابعة لأكاديمية الفنون وما تحققه من نجاح فني وتجاري لصلاح الأكاديمية.

وفيما يتعلق بقصور الثقافة، قالت رئيس لجنة الفنون بحزب الجيل الديمقراطي، إنه لابد أن يتم وضع خطط لتشغيلها بالتعاون مع وزارة الشباب والهيئات الشبابية استكمالاً لدورهم الفعال للمجالات الفنية للشباب وهم الفئة المستهدفة من قصور الثقافة في الأساس.

أما عن اتحاد النقابات الفنية، قالت رئيس لجنة الفنون بحزب الجيل الديمقراطي، إنه لابد من وضع خطة لتنظيم وتشجيع الفنانين على التطوع لدعم الإنتاج النقابي والفنون، وذلك استناداً لأحكام المادة 92 والبند العاشر من قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، مع بحث سبل الاستفادة التجارية من الأعمال التطوعية لصالح العاملين.

وفيما يتعلق التليفزيون المصري، انتقدت رئيس لجنة الفنون بحزب الجيل الديمقراطي، عدم وجود حساب رسمي لهذا الصرح العملاق على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل (انستجرام وتيك توك).