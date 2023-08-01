بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالبحر الأحمر

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد سيارة ملاكي رقم "ا ص ق 6732"، بالكيلو 90 طريق رأس غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من عبد المنعم محمود عبد المنعم 48 سنة جرح قطعى باليد اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمزة عبد المنعم محمود 6 سنوات جرح قطعى اعلى العين اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ايمان عادل عبدالحكيم "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، أدهم عبد المنعم محمود 3 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الاسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.