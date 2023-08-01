الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"دى إم سى" تستعرض آخر ما توصل إليه الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد سعيد، مراسل فضائية “دي إم سي” خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي"، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم تُقام جلسة المحور الاقتصادي للأسبوع الخامس على التوالي ضمن مناقشات الحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

المحور الاقتصادي 

وأكد مراسل “دي إم سي”، أن المحور الاقتصادي، اليوم، يشهد أربع جلسات مقسمة حول لجنتين، تتمثل اللجنة الأولى من المحور الاقتصادي في العدالة الاجتماعية التي ستناقش على مدار الجلستين تحت عنوان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بينما اللجنة الثانية متمثلة في جلستين بعنوان الدين العام وعجز الموازنة.

وأضاف في حديثه، أن جلسات اليوم تتم بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى عدد من النخبة السياسية، إضافة إلى حضور عدد من المختصين في الدين العام لمحاولة الوصول إلى حلول سريعة ومنطقية.

دي ام سي الحوار الوطنى المحور الاقتصادي مراسل دي إم سي محمد سعيد

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