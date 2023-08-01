الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفيرة سها جندى: مبادرة «اتكلم عربى» وصلت لأكثر من 200 مليون مشارك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية «اتكلم عربي»، فى الوصول لأكثر من 200 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال جلسة المحور الثقافي في ختام فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 دولة حول العالم، أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من «اتكلم عربي»، وذلك تحت شعار «جذورنا المصرية» لتعزيز الهوية المصرية لأبنائنا والتوعية بتاريخهم العظيم؛ حيث تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها العظيمة، وتستهدف أبناءنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية وأبناءنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين.

ولفتت إلى تنفيذ (16) برنامجًا تثقيفيًا للتوعية بمفهوم الأمن القومي ومعسكرات شبابية وأنشطة مجتمعية بمشاركة (289) من أبناء المصريين بالخارج، من أبرزها ملتقى لوجوس الثالث للشباب بمشاركة (200) شاب وفتاة من (30) دولة، كما تم تنظيم زيارات للمناطق التراثية والسياحية والدينية، وقد تم تنظيم اجتماع لهم مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجار الإعداد لملتقى لوجوس الرابع للشباب بالتنسيق مع الكنيسة.

من جانبها، ثمنَّت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مبادرة «اتكلم عربي»، والنجاحات المتحققة في إطارها، معربة عن أهمية دعم البرامج الثقافية الموجهة لأبناء مصر في الخارج.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه سيتم دراسة إدخال فرع جديد في مسابقة المبدع الصغير، التي ترعاها حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبناء المصريين في الخارج، لربطهم بالوطن الأمن.


ولفتت إلى أهمية تشجيع روح الابتكار والانتماء عن طريق قراءة الأدب المصري، ومحاولات الكتابة سواء عبر قصة قصيرة أو شعر أو أي شكل آخر، مشيرة لوجود مشروع كبير لاكتشاف المواهب وتنميتها يجري العمل عليه في مصر حاليًا.

وأوضحت أن الوزارة بصدد إنشاء منصة إلكترونية لتوفير معلومات ثقافية وأثرية ومتابعة الاحتفالات أون لاين لأبناء المصريين في الخارج، وأنشطة أون لاين لهم.

البابا تواضروس الثان البابا تواضروس السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجر الدكتور مصطفى مدبولي المبادرة الرئاسية المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسي

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