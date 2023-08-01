إصابة 7 بينهم أطفال في حادث انقلاب توك توك على سياحي الفيوم

شهد الطريق السياحي أمام قرية تونس، حادث انقلاب توك توك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في إصابة 7 بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك ، على الطريق السياحي أمام قرية تونس، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث الطريق السياحي اليوم، عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال ، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.