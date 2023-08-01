الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع الروسية: أحبطنا هجومًا بالمسيّرات الأوكرانية على موسكو والبحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أنها أحبطت هجمات أوكرانية جديدة شنت بواسطة مسيّرات في موسكو والبحر الأسود، لكنها أقرت بأن إحداها أصابت مبنى تجاريا في حي أعمال في وسط موسكو، سبق أن استهدف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حسب نبأ عاجل لفضائية "العربية". 

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر "تليجرام" إن محاولة هجوم ليلي أوكراني بواسطة "آليات طائرة من دون طيار على منشآت في موسكو ومنطقتها أحبطت".

وأضافت أن مسيّرة "حُيّدت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وفقدت السيطرة وتحطمت" في حي موسكو سيتي للأعمال.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، على تطبيق تليجرام: "إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي، كما حدث في المرة الأخيرة، وتضررت واجهة المبنى في الطابق 21 وتحطم الزجاج على مساحة 150 مترا مربعا".

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