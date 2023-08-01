وفد القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات يتفقد جامعة أسيوط الأهلية

استقبل الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، لجنة ممثلة عن القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات، وذلك في إطار زيارتهم لكلية الطب البشري بجامعة أسيوط الأهلية.

وضمت اللجنة الدكتور عبد الرحيم سعد محمد شولح رئيس اللجنة، والدكتورة هالة صلاح الدين محمد طلعت والدكتور حسام عبد الحكيم النعماني أعضاء اللجنة ، وتمت الزيارة بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتورة هدي مخلوف مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، والأستاذ مصطفي حسن أمين الجامعة المساعد، وبمشاركة لفيف من السادة المهندسين المشرفين علي الجامعة الأهلية، ومسئولي قطاعات التعليم والطلاب والمستشفيات الجامعية والإداريين بالجامعة.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، جهود الجامعة المبذولة في دعم الجامعة الأهلية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة علي توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لكليات الجامعة الأهلية وطلابها، لافتاً إلى أن هذه الجامعات الأهلية تأتي في اطار الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي؛ لتقديم مستوى تعليم عالٍ متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، وبما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مع تحقيق جودة عالية في مختلف التخصصات.

كما أوضح الدكتور نوبي محمد حسن خلال لقائه باللجنة، أن الجامعة الأهلية تعمل منذ نشأتها وفقاً لبرتوكول تعاون مشترك مع جامعة أسيوط، بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للطلاب، واستخدام معامل الجامعة ومستشفياتها ومؤسساتها المتخصصة في مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والاستشارات والدراسات في مجالات التعليم والبحث العلمي بما يعود بالنفع علي تطوير المنظومة التعليمية بين الجانبين.

ومن جانبه، رحب الدكتور علاء عطية بأعضاء اللجنة في مستهل زيارتهم لكلية الطب بالجامعة، مستعرضاً ما تتمتع به الكلية من إمكانيات ومقومات علمية متخصصة، وتقدم خدمات صحية لآلاف المرضي من مختلف محافظات صعيد مصر، مؤكداً علي دور كلية الطب في التعاون مع الجامعة الأهلية وإسهاماتها في توفير كافة الاحتياجات اللازمة؛ لتقديم تعليم متميز يفي بمتطلبات سوق العمل.

ومن جانبها أشارت الدكتورة أماني عمر، أن زيارة وفد المجلس الأعلي للجامعات استهدفت متابعة سير العملية التعليمية بكلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية، والوقوف على ما إمكانيات الكلية من المادية والبشرية، مضيفةً أن اللجنة تفقدت مباني القطاع الطبي بالجامعة الأهلية، والمبني الإداري للجامعة، والمباني الأكاديمية لقطاع التعليم، والمعامل المجهزة بأحدث الوسائل التعلمية، إلي جانب لقائهم بطلاب الفصل الدراسي الصيفي (summer course) والاستماع إلي آرائهم ومتطلباتهم للفترة المقبلة.

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