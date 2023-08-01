الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: المصريون بالخارج قوة ناعمة ودعمهم يتوافق مع الجمهورية الجديدة

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما أعلنته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 جالية مصرية حول العالم.

وقالت "الجمال" في تصريحات صحفية اليوم، إن المصريين في الخارج يعدون ثروة قومية لبلادهم وقوة ناعمة لمصر، وعمل الحكومة على دعمهم يتوافق مع الجمهورية الجديدة ويتفق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن المصري في الداخل والخارج".

وأشادت النائبة أسماء الجمال، بفعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر" المصريين في الخارج "، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعالياته أمس، كما ثمنت ما أعلنته وزارة الهجرة من استقبالها أكثر من 7 آلاف شكوى وطلب من المصريين في الخارج خلال عام 2022، من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى استقبال الشاكين بمقر الوزارة، مؤكدة التنسيق بشكل فوري مع كافة الجهات المعنية في داخل الدولة أو خارجها للعمل على حلها.

وقالت" الجمال "إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية وغيرهما من الجهات الحكومية لا يدخرون جهدا لدعم أبناء الدولة المصرية في الخارج، مشيدة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج للتعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال قيام مجمعة تأمينية بإصدار وثيقة تأمين اختيارية متاح الاشتراك بها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة التأمينية والدفع بالعملة الصعبة من الخارج.

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الشكاوي الحكومية الموحدة النائبة أسماء الجمال النواب هيئة العامة للرقابة المالية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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