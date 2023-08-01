الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل الإصلاح والنهضة يطالب بتخفيض عجز الموازنة والنفقات الحكومية

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل حزب الإصلاح والنهضة بالحوار الوطني، إن ملف عجز الموازنة من القضايا المحورية، حيث وصل إجمالي الدين العام لـ113%‎، بينهم 37%‎ دينا خارجيا، كما وصلت فوائد خدمة الدين لـ14‎%.

وذكر خلال كلمته بمناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالحوار الوطني ، بعنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، أن الحكومة شكلت لجنة الدين العام ولكن لا بد من مستهدفات كمية ومعايير قياس واضحة للأهداف للحصر الشامل للديون غير المستغلة.

وأضاف أنه يجب تخفيض عجز الموازنة وتخفيض النفقات الحكومية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والتحرك في مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الأصول العامة المملوكة للدولة، مع إعادة هيكلة نظام الأجور وخفض معدلات التهرب الضريبي، وإجراء تعديل تشريعي لوضع سقف الدين العام.

الإصلاح والنهضة الاصلاح المالي التهرب الضريبي الأصول العامة الحوار الوطنى الدين العام وعجز الموازنة

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