الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة مبانٍ آيلة للسقوط في الخارجة بالوادي الجديد

جانب من اعمال الازالة
جانب من اعمال الازالة

قال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، إنه بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يجري إزالة أي منازل قديمة غير مأهوله بالسكان والتي تمثل خطر داهم على المواطنين بمساعدة جهاز تحسين البيئة، ومعدات وعمال المركز.
 
وأضاف "المتولي"، أنه سيتم حصر المبانى الآيلة للسقوط بمركز الخارجة والتي تمثل خطر داهم على السكان والاهالي وستم تشكيل لجان للمعاينة وتنفيذ قرار الإزالة إن وجد خطر حقيقي على الأهالي بكافة مناطق واحياء مركز الخارجة.


ولفت إلى أنه تم إزالة منزل بحى القلقان ومنزل بشارع العروبة مبني بالطوب البن وايلان للسقوط ويشكلان خطراً داهماً على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، موضحاً أن أعمال الإزالة الجارية تتم فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط وإستجابة لطلبات الأهالى لإزالة المنازل المتهالكة حرصًا على أرواحهم وممتلكاتهم فى ضوء الجهود التي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للقضاء على صور العشوائيات وتطوير المناطق القديمة بما يعود بالنفع على الأهالي.

وأوضح أنه تم دراسة وادراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير للمناطق غير المخططة واستعادة الوجه الحضاري وتحسين مستوى الخدمات بها.


كما نفذت المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة قرار إزالة خطر داهم، لأحد المنازل آيل للسقوط والذي يشكل خطرا داهما على الاهالي بشارع التعمير بمدينة موط، وذلك بإزالة حوائط لمنزل غير مستفاد منه، ويسبب خطر دائم على أرواح المواطنين قاطني هذه المنطقة، حفاظًا على أرواح الاهالي من الخطر الخاص بالمبنى الآيل للسقوط.

محافظ الوادي الجديد بإزالة أي منازل قديمة غير مأهوله بالسكان تمثل خطر داهم على المواطنين خطر حقيقي مبني بالطوب البن إزالة المنازل الآيلة للسقوط

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟