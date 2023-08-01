إزالة مبانٍ آيلة للسقوط في الخارجة بالوادي الجديد

قال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، إنه بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يجري إزالة أي منازل قديمة غير مأهوله بالسكان والتي تمثل خطر داهم على المواطنين بمساعدة جهاز تحسين البيئة، ومعدات وعمال المركز.



وأضاف "المتولي"، أنه سيتم حصر المبانى الآيلة للسقوط بمركز الخارجة والتي تمثل خطر داهم على السكان والاهالي وستم تشكيل لجان للمعاينة وتنفيذ قرار الإزالة إن وجد خطر حقيقي على الأهالي بكافة مناطق واحياء مركز الخارجة.



ولفت إلى أنه تم إزالة منزل بحى القلقان ومنزل بشارع العروبة مبني بالطوب البن وايلان للسقوط ويشكلان خطراً داهماً على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، موضحاً أن أعمال الإزالة الجارية تتم فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط وإستجابة لطلبات الأهالى لإزالة المنازل المتهالكة حرصًا على أرواحهم وممتلكاتهم فى ضوء الجهود التي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للقضاء على صور العشوائيات وتطوير المناطق القديمة بما يعود بالنفع على الأهالي.

وأوضح أنه تم دراسة وادراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير للمناطق غير المخططة واستعادة الوجه الحضاري وتحسين مستوى الخدمات بها.



كما نفذت المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة قرار إزالة خطر داهم، لأحد المنازل آيل للسقوط والذي يشكل خطرا داهما على الاهالي بشارع التعمير بمدينة موط، وذلك بإزالة حوائط لمنزل غير مستفاد منه، ويسبب خطر دائم على أرواح المواطنين قاطني هذه المنطقة، حفاظًا على أرواح الاهالي من الخطر الخاص بالمبنى الآيل للسقوط.