الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص وراء قتل جاره بسبب خلافات بينهما بدار السلام

جريدة الدستور

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى كشف ملابسات العثور على جثة شخص عثر عليها في أحد الشوارع فى دار السلام وتم القبض على شخص يعمل ميكانيكيا وراء الواقعة فيما نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة شخص فى دار السلام، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث  تبين أن ميكانيكى طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة بسبب خلافات جيرة، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

بمديرية أمن القاهرة جثة دار السلام

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