محمود فوزى: نجاح الحوار الوطنى مسؤولية تقع على عاتق الجميع

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: إن الحوار الوطني ساهم بالفعل في خلق مساحات مشتركة بين الجميع وهذا رأيناه بأعيننا، وبشكل علمي؛ من خلال الجلسات الماضية.

وأضاف "فوزي"، في مستهل كلمته بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية، اليوم الثلاثاء: بالفعل حققنا بشكل كبير العنوان المستهدف من الحوار الوطني، لافتًا إلى أن نجاح الحوار الوطنى مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

واختتم: نحن في حاجة إلى مقترحات عمليه من خلال أدوات ومقترحات تفعّل العدالة والحماية الاجتماعية للجميع وفي حضرة الاقتصاديين لا بُد أن نسمع ونتعلم.