الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

محمود فوزى: نجاح الحوار الوطنى مسؤولية تقع على عاتق الجميع

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: إن الحوار الوطني ساهم بالفعل في خلق مساحات مشتركة بين الجميع وهذا رأيناه بأعيننا، وبشكل علمي؛ من خلال الجلسات الماضية.

وأضاف "فوزي"، في مستهل كلمته بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية، اليوم الثلاثاء: بالفعل حققنا بشكل كبير العنوان المستهدف من الحوار الوطني، لافتًا إلى أن نجاح الحوار الوطنى مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

واختتم: نحن في حاجة إلى مقترحات عمليه من خلال أدوات ومقترحات تفعّل العدالة والحماية الاجتماعية للجميع وفي حضرة الاقتصاديين لا بُد أن نسمع ونتعلم.

الامانة الفنية للحوار الوطني الحماية الاجتماعية الحوار الوطنى العدالة الإجتماعية المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي

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