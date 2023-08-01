الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الطيران: لاصحة لإيقاف المشاية الكهربائية لتخفيف الأحمال

المشاية الكهربائية
المشاية الكهربائية بمطار القاهره

نفت وزارة الطيران المدني ما تم نشره عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف عمل المشاية الكهربائية بمطار القاهرة الدولي لخفض استهلاك الكهرباء.

 

وأكدت وزارة الطيران المدني أنه لا صحة لما تم تداوله في هذا الشأن، وأوضحت أن منظومة المشاية الكهربائية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم على مدار اليوم، ولم يتم صدور أي قرار بشأن إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها.

 

كما أوضحت الوزارة أنه لا مساس بأي خدمات تمس متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية وغيرها من المرافق الحيوية التي تقوم بالتعامل بشكل مباشر ودائم مع العملاء.

 

هذا بالإضافة إلى تخصيص عربيات الجولف كار المخصصة لكبار السن بالمجان وفي حال طلبها من مستخدمي الخدمة..

 

وتهيب وزارة الطيران المدني جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات غير دقيقة وليس لها أساس من الصحة إلا بعد الرجوع إلى البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني.

 

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