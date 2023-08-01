بسبب مبابى.. باريس سان جيرمان يدرس شكوى ريال مدريد لدى "فيفا"

تنوي إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التقدم بشكوى ضد نظيرتها في ريال مدريد؛ بسبب كيليان مبابي، مهاجم الفريق الباريسي.

ودخل مبابي في أزمة مع إدارة ناديه بعدما أبلغهم برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد ومن ثم رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، وهو ما رفضته إدارة النادي لأن رحيله في الصيف المقبل سيكون مجانًا وهو ما يمثل خسارة اقتصادية للنادي.

وألقى مبابي اللوم على إدارة ناديه واللاعبين في عدم تتويج باريس بالألقاب في تصريحات له، ما دفع زملاءه في الفريق للمطالبة برحيله، ومن ثم استبعده النادي من المعسكر الإعدادي في اليابان وعرضه للبيع.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليجراف"، فإن إدارة نادي باريس تنوي التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ريال مدريد بسبب تفاوضه مع كيليان مبابي بدون موافقتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الباريسي مقتنعة بوجود اتفاق بين ريال مدريد ومبابي للانتقال لصفوف الملكي في الصيف المقبل والحصول على 160 مليون يورو مكافأة توقيع، وهو ما يراه باريس غير قانوني ومخالف لقواعد "فيفا"؛ لأن ريال مدريد تواصل مع اللاعب بدون إذن ناديه.

وتأكدت شكوك النادي الباريسي بعد رفض مبابي لقاء مسئولي نادي الهلال السعودي الأسبوع الماضي.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو، في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.