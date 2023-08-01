الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب مبابى.. باريس سان جيرمان يدرس شكوى ريال مدريد لدى "فيفا"

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تنوي إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التقدم بشكوى ضد نظيرتها في ريال مدريد؛ بسبب كيليان مبابي، مهاجم الفريق الباريسي.

ودخل مبابي في أزمة مع إدارة ناديه بعدما أبلغهم برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد ومن ثم رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، وهو ما رفضته إدارة النادي لأن رحيله في الصيف المقبل سيكون مجانًا وهو ما يمثل خسارة اقتصادية للنادي.
وألقى مبابي اللوم على إدارة ناديه واللاعبين في عدم تتويج باريس بالألقاب في تصريحات له، ما دفع زملاءه في الفريق للمطالبة برحيله، ومن ثم استبعده النادي من المعسكر الإعدادي في اليابان وعرضه للبيع.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليجراف"، فإن إدارة نادي باريس تنوي التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ريال مدريد بسبب تفاوضه مع كيليان مبابي بدون موافقتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الباريسي مقتنعة بوجود اتفاق بين ريال مدريد ومبابي للانتقال لصفوف الملكي في الصيف المقبل والحصول على 160 مليون يورو مكافأة توقيع، وهو ما يراه باريس غير قانوني ومخالف لقواعد "فيفا"؛ لأن ريال مدريد تواصل مع اللاعب بدون إذن ناديه.
وتأكدت شكوك النادي الباريسي بعد رفض مبابي لقاء مسئولي نادي الهلال السعودي الأسبوع الماضي.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو، في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

باريس سان جيرمان ريال مدريد كيليان مبابي مبابي اتحاد فيفا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان