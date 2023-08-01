الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سؤال برلماني بشأن عدم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي الكرنك بالأقصر

احمد ادريس
احمد ادريس

تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى وزير الصحة والسكان ،بشأن عدم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر ومعاناة المواطنين للحصول على الخدمة.

وقال النائب أحمد إدريس في السؤال، معاناة أهالى الأقصر من عدم تشغيل وحدة الغسيل الكلوى داخل مستشفى الكرنك الدولي والنقص الحاد في حضانات الأطفال داخل المستشفى على الرغم من أنها تابعة لخدمة التأمين الصحى الشامل، له أثر سيء للغاية لدى المواطنين من تردى الخدمات المقدمة لهم وإجبارهم على دفع مبالغ تصل إلى 600 جنيه عند الدخول إلى المستشفى على الرغم من أن الخدمة مجانية. 

و أضاف عضو مجلس النواب، قائلا مع كل هذه الأموال التي يتكبدها المواطنين لا يجدون الخدمة المطلوبة، ويعانون من نقص الخدمات خاصة وحدات الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال .
وتساءل النائب أحمد إدريس عن من المسئول عن عدم تشغيل وحدات الغسيل الكلوى داخل مستشفى الكرنك الدولية بالأقصر؟، مطالبا بضرورة دعم المستشفى بعدد من حضانات الأطفال لتلبية احتياجات المواطنين في تقديم خدمة طبية لائقة تضمن توفير حياة كريمة لهم.

التأمين الصحي الشامل الغسيل الكلوي المستشار حنفي جبالي النائب أحمد إدريس حضانات الأطفال خدمة التامين الصحي

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