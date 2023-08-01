"الداخلية" تنقذ مواطنًا حاول إنهاء حياته بسبب خلافات زوجية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في إنقاذ أحد الأشخاص حال محاولته إلقاء نفسه من أعلى أحد العقارات بالإسكندرية.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بصعود أحد الأشخاص لأعلى أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مينا البصل مهدداً بإلقاء نفسه.

على الفور قامت قوات الحماية المدنية بالتوجه لمحل البلاغ وتوجيه النصح والإرشاد له وتمكنت من إنقاذه قبل قيامه بإلقاء نفسه، وبسؤاله قرر أنه قام بمحاولة التخلص من حياته لمروره بضائقة نفسية لخلافات زوجية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.