الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات زوجيه.. الحماية المدنية تنقذ شخصا من الانتحار بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الاسكندرية، من إنقاذ شخص أثناء قيامه بالتهديد بالانتحار والقاء بنفسه من أعلي عقار مسكنة، لمروره بضائقة نفسية بسبب خلافات زوجيه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من المواطنين يفيد بصعود أحد الأشخاص لأعلى أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة مهدداً بالإنتحار.


على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بالتوجه لمحل البلاغ وتوجيه النصح والإرشاد له وتمكنت من إنقاذه قبل قيامه بإلقاء نفسه.


وبسؤاله عن الواقعة قرر أنه قام بمحاولة الإنتحار لمروره بضائقة نفسية لخلافات زوجية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أحد العقارات الإسكندرية الحماية المدنية المواطنين أمن الأسكندرية بسبب خلافات زوجية شرطة مينا البصل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان