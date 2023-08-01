بسبب خلافات زوجيه.. الحماية المدنية تنقذ شخصا من الانتحار بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الاسكندرية، من إنقاذ شخص أثناء قيامه بالتهديد بالانتحار والقاء بنفسه من أعلي عقار مسكنة، لمروره بضائقة نفسية بسبب خلافات زوجيه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من المواطنين يفيد بصعود أحد الأشخاص لأعلى أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة مهدداً بالإنتحار.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بالتوجه لمحل البلاغ وتوجيه النصح والإرشاد له وتمكنت من إنقاذه قبل قيامه بإلقاء نفسه.



وبسؤاله عن الواقعة قرر أنه قام بمحاولة الإنتحار لمروره بضائقة نفسية لخلافات زوجية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.